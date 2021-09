Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Leicht verletzte Fußgängerin nach Kollision mit Pkw

Pforzheim (ots)

Am Mittwochmittag wurde eine 26-Jährige vom Pkw einer 92 Jahre alten Frau erfasst. Sie wurde im Anschluss an den Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die ältere Frau, gegen 13:40 Uhr, mit ihrem Mercedes die Pestalozzistraße und bog dann an der Westlichen Karl-Friedrich-Straße nach links ab. Hierbei über sah sie offensichtlich die 26-Jährige, die diese Straße in nördliche Richtung überquerte und es kam zum Zusammenstoß.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell