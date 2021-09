Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Ohne Fahrerlaubnis mit tiefer gelegtem Auto unterwegs - Polizei zieht Fahrer und Fahrzeug aus dem Verkehr

Pforzheim (ots)

Am Mittwochnachmittag hatte die Verkehrspolizei ein besonderes Augenmerk auf mögliche technisch und optisch veränderte Fahrzeuge im Stadtbereich Pforzheim. Die Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Tuning" führten unter anderem zum Erlöschen von vier Betriebserlaubnissen, mehreren Ordnungswidrigkeitenanzeigen und Mängelberichten.

In einem Fall fiel der Polizei gegen 16:30 Uhr im Bereich der Wilferdinger Höhe ein VW Golf wegen seiner Fahrwerkstieferlegung und seiner gelben Hauptscheinwerfer auf. Für eine umfassendere technische Überprüfung sollte der Fahrer des VW dem Streifenwagen folgen. Unvermittelt bog der 20-jährige Fahrer jedoch auf die Wilhelm-Becker-Straße ein und verschwand dann aus dem Blickfeld der Beamten. Nach kurzer Fahndung konnte der Pkw auf einem Firmengelände im Bereich des Tannhoferwegs verlassen aufgefunden werden. Kurz nachdem ein Appschleppfahrzeug zur Sicherstellung des VW geordert worden war, erschien der zerknirschte 20-jährige Fahrer wieder an seinem Fahrzeug. Im Gespräch verhielte er sich kooperativ, konnte jedoch keine Fahrerlaubnis vorweisen. Aufgrunddessen muss er mit einer Strafanzeige rechnen sowie aufgrund der Veränderungen am Golf mit einer Betriebsuntersagung durch die Zulassungsstelle.

