POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugen gesucht: Wer kennt die abgebildete Person? Sonderkommission Pfad veröffentlicht ein Phantombild des Opfers

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Wie bereits berichtet, wurde der Leichnam einer Frau am Samstag, den 11.09.2021, gegen 13.00 Uhr von einem Pilzsammler entdeckt. Der Fundort der toten Frau befand sich in einem Waldstück an der Bundesstraße 28 etwa 800 Meter nach Kniebis in Richtung Freudenstadt auf Höhe einer Parkbucht.

Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Der Leichnam war beim Auffinden teilweise verbrannt.

Die Identität der Frau konnte bislang nicht geklärt werden. Bereits am vergangenen Freitag wurde hierzu ein Tattoo der Frau veröffentlicht.

Link zum Phantombild und Tattoo: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/fds-leichenfund/

Mit der Veröffentlichung des Phantombilds der Toten, erhoffen sich die Ermittler Hinweise zur Identifizierung der Frau.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

