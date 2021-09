Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter bricht in Ladengeschäft ein

Pforzheim (ots)

Ein Unbekannter ist am frühen Mittwochmorgen in ein Ladengeschäft in der Pforzheimer Innenstadt eingebrochen.

Der Täter schlug kurz nach 4 Uhr eine gläserne Türe des in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße im Bereich der Fußgängerzone befindlichen Ladengeschäfts eines Telekommunikationsunternehmens ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürften mehrere Mobiltelefone entwendet worden sein. Die Schadenssumme steht noch nicht fest.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

