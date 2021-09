Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Friolzheim (ots)

(Enzkreis) Friolzheim - Festnahmeerfolg nach versuchtem Diebstahl von Zigarettenautomaten - zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die beiden 33 und 35 Jahre alten Männer am frühen Dienstagmorgen einen Zigarettenautomaten in Friolzheim zu demontieren. Hierbei gelang es Ihnen, den Automaten mit Gewalt teilweise aus der Wandhalterung zu hebeln. Durch einen schnellen und koordinierten Polizeieinsatz konnten die beiden Männer in Tatortnähe festgenommen werden.

Die Frage, inwieweit die Festgenommenen für weitere Fälle von besonders schwerem Diebstahl in Zusammenhang mit Zigarettenautomaten in Frage kommen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurden die beiden dringend Tatverdächtigen am Dienstag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die Männer mit georgischer Staatsbürgerschaft befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Geschehensablauf machen können, wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186 - 4444.

Sabine Maag, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Dr. Tobias Wagner, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

