Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Trunkenheitsfahrt: Führerschein wurde einbehalten

Altensteig (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein 39-Jähriger mit einem VW alkoholisiert in Altensteig unterwegs gewesen. Polizeibeamte stellten am Mittwoch, gegen 0:15 Uhr, bei der Hinterherfahrt Auffälligkeiten in der Fahrweise des Autofahrers fest und kontrollierten diesen. Im Rahmen der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch beim 39-Jährigen festgestellt. Ein mit dem VW-Fahrer durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Der Mann musste im Anschluss an die Kontrolle eine Blutprobe abgeben. Es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung erhoben.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell