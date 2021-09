Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugen nach mehreren Fällen von Sachbeschädigung durch Farbschmierereien gesucht

Freudenstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Montag sind in Freudenstadt zwei Eigentümer von Fahrzeugen Opfer von Farbschmierereien geworden. Insgesamt beschmierte der oder die Täter im Zeitraum zwischen Freitagmittag 14:00 Uhr und Montagmittag 12:00 Uhr ein Lkw sowie ein Lkw-Anhänger in der Robert-Bosch-Straße. Ein Pkw-Anhänger in der Justinus-Kerner-Straße wurde im Zeitraum zwischen Samstagmittag 14:40 Uhr und Montagvormittag 07:00 Uhr beschmiert. Der Anhänger war auf einem Umzäunten Grundstück abgestellt. Der bzw. die Täter mussten somit zunächst einen Zaun überwinden um an den Anhänger zu gelangen. Um die Fahrzeuge zu beschädigen wurde hauptsächlich blaue und schwarze Farbe benutzt. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Ob die Sachbeschädigungen von ein und denselben Tätern verursacht wurde, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Das Polizeirevier Freudenstadt bittet nun Zeugen sowie Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07441 536 0, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell