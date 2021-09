Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Bad Rippoldsau-Schapbach

Freudenstadt - Betriebsstoff verloren: Zwei Motorradfahrer nach Unfällen leicht verletzt - Zeugen gesucht

Bad Rippoldsau-Schapbach / Freudenstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor am Samstag zunächst im Bereich der Landesstraße 96 Betriebsstoff aus seinem Kraftfahrzeug, so dass ein 60-jähriger Motorradfahrer, zu Fall kam und sich hierbei leicht verletzte. Eine weitere Spur des Betriebsstoffes wurde auch einem 29-jährigen mit seiner Suzuki zum Verhängnis, als er in einem Kurvenbereich auf der Landesstraße 460 an der Abfahrt Lauterbad auf die Bundesstraße 294 abbiegen wollte, ins Rutschen geriet und ebenfalls stürzte. Vom Unfall trug er leichte Verletzungen davon, seine Sozia blieb unverletzt.

Zunächst wurde der Polizei gegen 15:00 Uhr der Unfall des 60-jährigen Kraftradfahrers aufgrund einer vermutlich frischen Ölspur gemeldet. Die Polizei sicherte im Anschluss die Gefahrenstelle ab und verständigte die Straßenmeisterei. Gegen 18:00 Uhr bedingte eine weitere Spur den zweiten Unfall im Bereich Freudenstadt. Hierbei entstand an der Suzuki ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Auch hier wurde die Fahrbahn im Anschluss einer Spezialreinigung unterzogen.

Im weiteren Verlauf bemerkten die Polizeibeamten, dass sich auch auf der Bundesstraße 294 im Kurvenbereich der Abfahrt Freudenstadt / Bacherkreuzung die Spur eines Betriebsstoffes abzeichnete. Diese führte auf der Bundesstraße 28 weiter in Richtung Pfalzgrafenweiler. Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden.

Aufgrund der ähnlich gearteten Ausprägung der Spuren prüft der Verkehrsdienst in Freudenstadt derzeit, ob es sich möglicherweise um dasselbe Fahrzeug gehandelt haben könnte. Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um ein größeres landwirtschaftliches Gefährt oder einen Lkw gehandelt haben. Auffällig war ebenfalls, dass lediglich in Kurvenbereichen der ausgelaufene Betriebsstoff eine Spur verursachte. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst - Außenstelle Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-0 zu melden.

