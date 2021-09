Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Nach Missachtung der Vorfahrt ist in Pforzheim am Samstagmittag ein jugendlicher Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Nach Stand der Ermittlungen war gegen 13:40 Uhr eine BMW-Fahrerin in Büchenbronn in Richtung Dillweißensteiner Straße unterwegs. An der Kreuzung Untere Stöckstraße / Mittlere Stöckstraße kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Radfaher. Der bevorrechtigte Zweiradfahrer prallte gegen die linke Fahrzeugseite des BMW. Durch den Aufprall und Sturz wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und in der Folge durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Augenscheinlich befanden sich am Fahrrad keine Bremsen. Weitere Ermittlungen dauern an. Bei dem Verkehrsunfall ist ein Sachschaden von rund 4.200 Euro entstanden.

