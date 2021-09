Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Auffahrunfall auf A8: Drei Verletzte

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich auf der Autobahn A8 ein Auffahrunfall mit mehreren Verletzten.

Zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim Ost musste eine 28-jährige Fahrerin, gegen 20:15 Uhr, ihren VW auf der linken Fahrspur verkehrsbedingt stark abbremsen. Der ihr nachfolgende 30 Jahre alte Fahrer eines Skoda konnte offensichtlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den VW der Frau auf. Bei der Kollision wurden der 30-Jährige sowie die 28-Jährige jeweils leicht verletzt. Die 25-jährige Mitfahrerin im Skoda musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden nach dem Unfall abgeschleppt. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, der Schaden am VW wird mit rund 5.000 Euro beziffert.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Sie konnte die Verunreinigung weiterer Fahrstreifen verhindern, indem austretende Kühlflüssigkeit gebunden wurde.

Sabine Maag, Pressestelle

