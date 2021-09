Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Trunkenheitsfahrt: Führerschein wurde einbehalten

Freudenstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist eine 38-Jährige mit ihrem Auto in Freudenstadt-Grüntal unterwegs gewesen. Die Seatfahrerin wurde am Sonntag, gegen 02:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab bei der Frau einen Wert von etwa 2,00 Promille.

Die 38-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten und sie hat nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu rechnen.

