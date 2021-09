Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Lomersheim: Fußgänger angefahren - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend gegen 21.20 Uhr ereignete sich in Lomersheim ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht: Die 45-jährige Lenkerin eines VW up! befuhr die Illinger Straße, aus der sie nach links in die Pinacher Straße abbog. Beim Abbiegevorgang übersah die VW-Lenkerin einen 29 Jahre alten Fußgänger, der die Pinacher Straße auf dem dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Der Fußgänger wurde vom Fahrzeug erfasst und zog sich durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Zum Unfallzeitpunkt hielten sich nach Erkenntnissen der Polizei mehrere Personen im Bereich der Unfallstelle auf, die bei Eintreffen der Polizeistreife die Örtlichkeit jedoch schon verlassen hatten. Das Polizeirevier Mühlacker bittet daher diese Personen oder andere Zeugen die das Unfallgeschehen beobachten konnten sich unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Alexander Schwarz, Führungs- und Lagezentrum

