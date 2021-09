Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugen gesucht: Einbruch auf Campingplatz

Freudenstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in die Rezeption des Campingplatzes an der Straßburger Straße eingebrochen worden.

Nach Stand der Ermittlungen hebelte ein bislang unbekannter Mann, im geschätzten Alter zwischen 65 und 75 Jahren, in der Zeit zwischen etwa 02:30 Uhr und 03:00 Uhr die Glaseingangstür der gut einsehbaren Rezeption auf und versuchte dort unrechtmäßig einen Tresor zu öffnen, was ihm aber nicht gelang.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter 07441 536-0 zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

