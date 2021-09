Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Kind mit Fahrrad von Auto erfasst und schwer verletzt -

Nagold (ots)

Ein 10-jähriges Mädchen ist am Freitagfrüh an der Einmündung Silcherstraße/Emminger Straßen auf ihrem Fahrrad von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen, war nach bisherigen Erkenntnissen gegen 07:10 Uhr mit ihren Freunden auf der Silcherstraße in Richtung Emminger Straße unterwegs, als sie im Einmündungsbereich auf die bevorrechtigte Emminger Straße einfuhr. Zeitgleich befuhr ein Smart-Fahrer die Emminger Straßen und konnte eine Kollision mit dem Mädchen nicht mehr verhindern.

Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Smart war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

Der Verkehrsdienst Pforzheim -Außenstelle Freudenstadt- hat die Sachbearbeitung des Unfalls übernommen.

Simone Unger, Pressestelle

