Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad Brand in Firmengebäude

Calmbach

Ein Brand in einem Firmengebäude in Calmbach löste am Freitagfrüh einen Einsatz der Rettungskräfte aus.

Gegen 04:50 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, dass es in einem Firmengebäude in der Uferstraße brennen würde. Vor Ort konnten die Feuerwehren Bad Wildbad und Calmbach den Brand einer Maschine rasch löschen. Zu Schaden kam hierbei glücklicherweise niemand. Der Brand war durch einen technischen Defekt an der Maschine ausgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250.000 Euro.

Die Feuerwehr war mit 30 Mann und 6 Fahrzeugen vor Ort.

Simone Unger, Pressestelle

