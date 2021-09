Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Zeugen gesucht: Sachbeschädigungen an mehreren Autos

Friolzheim (ots)

In der Zeit von Montag, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 10:00 Uhr, sind sechs Kraftfahrzeuge in Friolzheim von unbekannten Tätern beschädigt worden.

Die Pkws unterschiedlicher Marken waren am Fahrbahnrand in der Wengertstraße sowie in der Lindenstraße geparkt und wurden von Unbekannten zerkratzt. Gesamtsachschaden liegt bei rund 12.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 in Verbindung zu setzen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

