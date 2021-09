Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim -42-jähriger betrunken am Steuer

Pforzheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kontrollierte die Polizei in Pforzheim einen 42-jährigen Fahrzeugführer, welcher betrunken am Steuer saß.

Der Mann war mit seinem BMW in der Pfälzerstraße unterwegs. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab ein Atemalkoholvortest rund 1,8 Promille. Im Anschluss musste der 42-jährige eine Blutprobe abgeben und sowohl sein Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

