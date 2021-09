Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Gaststätte -

Pforzheim (ots)

Einen Geldbetrag in dreistelliger Höhe erbeutete ein Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch aus einer in der Hans-Sachs-Straße gelegenen Gaststätte. Zwischen 21.00 Uhr am Dienstagabend und 10:50 Uhr am Mittwochmittag, gelang der Täter durch überwinden eines Fensters in den Schankraum.

Wer vor diesem Hintergrund sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 1863311 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

