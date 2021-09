Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Leicht verletzte Jugendliche: Bus kollidiert mit Kleinkraftrad

Altensteig (ots)

Ein Busfahrer übersah am Mittwochmorgen in Altensteig offensichtlich beim Rangieren eine 16-Jährige, welche sich mit ihrem Kraftrad hinter dem Bus befand.

Kurz nach 09:00 Uhr befuhr der Bus den Überberger Weg als er nach derzeitigem Ermittlungsstand verkehrsbedingt halten musste. Beim anschließenden Rangiervorgang, um wohl nach links in die Gymnasiumstraße abzubiegen, übersah er wohl die hinter ihm wartende junge Frau und es kam zum Zusammenstoß. Beim Absteigen von ihrem Fahrzeug verletzte sich die 16-Jährige leicht. Der Sachschaden am Kleinkraftrad sowie am Omnibus beläuft sich jeweils auf rund 1.000 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

