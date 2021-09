Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Radfahrendes Kind kontra Pkw: 7-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Pforzheim ist ein 7-jähriger Radfahrer beim Einfahren in die Lion-Feuchtwanger-Allee von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden.

Nach Stand der Ermittlungen beabsichtigte gegen 18:10 Uhr der Junge von einem Fußweg in die Lion-Feuchtwanger-Straße einzufahren. Eine 43-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz war zur selben Zeit auf der Lion-Feuchtwanger-Straße in westlicher Richtung unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der Radfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

