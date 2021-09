Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Pforzheim

Am Dienstagabend ereignete sich in Pforzheim gegen 20:10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Holzgartenstraße, zu dessen Ablauf noch Zeugen gesucht werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte eine 56-Jährige mit ihrem Mercedes in der Holzgartenstraße vom rechten Fahrbahnrand anfahren, während eine 28 Jahre alte Smart-Fahrerin auf der Holzgartenstraße an ihr vorbeifahren und vor der 56-Jährigen am rechten Fahrbahnrand anhalten wollte. Dabei kam zu einem Streifschaden an beiden Fahrzeugen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro.

Da sich die Darstellungen der Beteiligten vor Ort widersprachen, werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-3111 in Verbindung zu setzen.

