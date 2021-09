Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Motorradfahrer wird bei Unfall schwerverletzt

Seewald (ots)

Ein schwerverletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden von rund 24.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 294 bei Seewald.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 80-jährige Motorradfahrer gegen 12:40 Uhr auf der Landesstraße 350 in Richtung Besenfeld. An der Einmündung zur Bundesstraße 294 wollte er nach links in diese abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines auf der Bundesstraße von links kommenden 50-jährigen Mercedes-Fahrers. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in Folge dessen der Motorradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Er musste daraufhin mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 24.000 Euro, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

