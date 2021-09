Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Firmengebäude -

Freudenstadt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht, zwischen Montag 23:15 Uhr und Dienstagfrüh 04:12 Uhr, in ein Firmengebäude in der Robert-Bürkle-Straße eingebrochen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Hier hebelten sie jegliche Türen der Firma auf und durchsuchte die Räume sowie das Inventar nach Diebesgut. Ferner wurde im Gebäude ein Feuerlöscher betätigt und das Löschpulver großflächig im Gebäude verteilt. Ob die Täter auf ihrer Diebestour fündig wurden, bedarf der weiteren Abklärung. Auch die Höhe des Gesamtsachschadens ist noch Stand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber des Einbruchs, sich unter der Rufnummer 07441 536-0, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

