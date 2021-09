Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Sachbeschädigung an Buswartehäuschen

Pforzheim (ots)

Nach Stand der Ermittlungen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag Im Altgefäll, an der Ecke Kirschenpfad/Lohaustraße, ein Buswartehäuschen beschädigt worden.

Ein bislang unbekannter Täter schlug die Scheiben des Wartehäuschens an der Bushaltestelle Kirschenpfad ein. Am Sonntag gegen 8:35 Uhr wurde der Schaden an der Bushaltestelle festgestellt. Die Schadenshöhe beträgt rund 5.000 Euro.

Zeugen zur Tat oder Hinweisgeber im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung werden gebeten, mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, unter der Telefonnummer 07231 186-3311, Kontakt aufzunehmen.

