Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Gaststätte

Mühlacker (ots)

Bislang Unbekannte sind am Sonntag zwischen 0:00 und 11:15 Uhr in eine Gaststätte in Mühlacker eingebrochen.

Die Täter brachen den Zugang zu einer Gaststätte in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße auf und verschafften sich so Zugang. In der Gaststätte hebelten sie unter anderem einen Spielautomaten auf. Die Höhe des Diebstahlschadens steht noch nicht fest. Der verursachte Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell