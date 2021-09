Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Offenbar berauschter Autofahrer fährt gegen geparkte Autos

Pforzheim (ots)

Ein 45-jähriger Kastenwagen-Fahrer ist am Freitagnachmittag in Pforzheim wohl unter dem Einfluss von Drogen gegen zwei geparkte Autos gefahren.

Nach derzeitigem Kenntnistand fuhr der 45-Jährige gegen 16:55 Uhr mit seinem Kastenwagen auf der Gymnasiumstraße in Richtung Altstädter Straße. An der Kreuzung Gymnasiumstraße/Altstädter Straße streifte er offenbar unter Drogeneinfluss beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Ford. Danach fuhr er gerade aus über die Kreuzung weiter und hielt am rechten Fahrbahnrand an, wobei er einen weiteren Pkw beschädigte. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim beim 45-Jährigen Anzeichen für Drogenkonsum wahr. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf berauschende Mittel. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 14.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Beatrice Suppes, Pressestelle

