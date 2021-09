Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis/PF/Calw) Führerscheine weg - Polizei zieht mehrere alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr -

Remchingen/Nagold/Pforzheim (ots)

Im Verlauf des Wochenendes wurde eine vielzahl von Verkehrsteilnehmern kontrolliert. In Summe wurden fünf Trunkenheitsfahren mit führerscheinrechtlichen Folgemaßnahmen zur Anzeige gebracht.

Der erste Fall ereignete sich am Freitagabend gegen 21:00 Uhr in Remchingen. Während einer Personen- und Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten des Polizeireviers Neuenbürg bei einem 38-jährigen Opel-Fahrer Alkoholgeruch im Atem fest. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:15 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Nord ein 29 Jahre alter Fahrer eines Audi aufgrund seiner sehr langsamen und unsicheren Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle ergab der durchgeführter Vortest einen Wert von 1,02 Promille.

Ebenfalls samstags, um 03.25 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Pforzheim-Süd einen 28-jährigen Porschefahrer auf der Jahnstraße. Da sich während dem Gespräch Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung ergaben, wurde dem Fahrer ein Alkoholvortest angeboten. Dieser ergab einen Wert von rund 1,1 Promille.

Um 22.25 Uhr am Samstagabend fiel einer aufmerksamen Zeugin in Nagold die Fahrweise eines vor ihr fahrenden Daimler-Benz auf. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Nagold stellten den Daimler-Benz im Wolfsbergtunnel fahrend fest. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 33-Jährige. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,9 Promille.

1,2 Promille zeigte das Testgerät bei einem 41-jährigen Skoda-Fahrer an, welcher am Sonntagmorgen gegen 06:45 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim.-Nord kontrolliert wurde.

Alle fünf Fahrzeugführer mussten eine Blutprobe abgeben. Die Führerscheine wurden einbehalten und sie erwartet eine Strafanzeige.

