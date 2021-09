Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Smart-Fahrer verursacht Unfall unter Alkohol und fährt einfach weiter

Baiersbronn (ots)

Bei Baiersbronn ist am Freitagnachmittag ein Smart-Fahrer offensichtlich alkoholisiert mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert und hat danach einfach seine Fahrt fortgesetzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 46-jährige Mann gegen 16:00 Uhr mit seinem Smart auf der Murgtalstraße in Richtung Freudenstadt. Bei Schwarzenberg kam er auf Höhe eines Hotels in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Lkw eines 53-jährigen Fahrers. Danach fuhr er einfach davon. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streife des Polizeireviers Freudenstadt den Smart-Fahrer auf der Landesstraße 305 anhalten und kontrollieren. Dabei stellten die Einsatzkräfte Anzeichen für Alkoholkonsum bei ihm wahr. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille, weswegen der 46-Jährige in der Folge Blut abgeben musste. Sein Führerschein wurde einbehalten. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell