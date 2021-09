Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kollidierte ein 25-jähriger VW-Fahrer mit einem Baum. Verletzt wurde hierbei niemand, das Fahrzeug erlitt jedoch Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, der Sachschaden am Baum wird mit rund 1.000 Euro beziffert.

Offenbar war der VW-Fahrer gegen 2:00 Uhr im Bereich der Kelterstraße in Fahrtrichtung Wildbader Straße unterwegs als unvermittelt ein Fußgänger auf die Fahrbahn gelaufen war. Beim Ausweichen kam es dann zum ungebremsten Zusammenstoß mit einem Baum, der sich im angrenzenden Grünstreifen befand. Dieser wurde hierdurch entwurzelt und beschädigt. Der Fußgänger habe sich im Anschluss an den Unfall von der Örtlichkeit entfernt. Er wird als Jugendlicher zwischen siebzehn und achtzehn Jahren beschrieben, mit dunklem Oberteil (eventuell Kapuzenpulli oder Jacke) und einer Größe zwischen 170 cm und 180 cm. Weiterhin soll sich auf dem Bürgersteig eine weiterer Mann befunden haben, welcher Zeuge des Unfallhergangs sein könnte.

Hinweise zum Unfallhergang oder zu den Zeugen nimmt der Verkehrsdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 entgegen.

