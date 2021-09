Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Verletzt: Polizeibeamter bei Kontrolle angefahren

Nagold (ots)

Wegen häuslicher Gewalt wurden Beamte des Polizeireviers Nagold am Samstagmittag gegen 13.50 Uhr in die Keplerstraße gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand drang zunächst ein 32-Jähriger gewaltsam in die Wohnung seiner 31-jährigen ehemaligen Partnerin ein, randalierte und entwendete verschiedene Gegenstände. Sofort alarmierte Polizeibeamte des Polizeireviers Nagold konnten den Mann nach seiner Flucht noch in Tatortnähe im Pkw sitzend antreffen.

Noch während der Kontrolle schaltete der 32-Jährige den Motor seines VW an, um sich den Maßnahmen der Beamten zu entziehen. Beim Beschleunigen des Fahrzeugs erfasste er einen der Beamten, welcher glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.

Der 32-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

