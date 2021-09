Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugen gesucht: Unbekannte Leiche entdeckt

Freudenstadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Eine unbekannte Leiche wurde am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr in einem Waldgebiet bei Freudenstadt entdeckt. Der Fundort des Leichnams befindet sich in einem Waldstück an der Bundesstraße 28, etwa 800 Meter nach Kniebis in Richtung Freudenstadt, auf Höhe einer Parkbucht.

Aufgrund der Gesamtumstände ist derzeit von einem Gewaltverbrechen auszugehen. Die Hintergründe der mutmaßlichen Tat sowie der Identität der toten Person sind Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Zeugen oder Hinweisgeber, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Frank Grundke, Staatsanwaltschaft Rottweil

