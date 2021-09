Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Verkehrsunfall mit einem schwer Verletztem und Totalschaden nach Kollision mit Baum

Am Sonnabendmittag kam es auf der Kreisstraße 4532 zwischen den Abzweigen nach Königsbach-Stein und Sprantal zu einem schweren Verkehrsunfall.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim ergaben, dass der 57-Jährige Fahrer eines Pick-Up aufgrund der Kombination nicht angepasster Geschwindigkeit gepaart mit alkoholischer Beeinflussung in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort wies ihn zunächst ein Baum ab, worauf er mit der Beifahrerseite in einen weiteren Baum einschlug und zum Liegen kam. Der Fahrer konnte sich noch selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme konnte zudem bemerkt werden, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,6 Promille.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von ca. 20.000 Euro.

Die Kreisstraße war für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen etwas zwei Stunden voll gesperrt.

