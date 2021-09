Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Zwei Verletzte und ein Totalschaden durch überhöhte Geschwindigkeit

Seewald (ots)

Zwei verletzte Mitfahrer und ein Totalschaden am Fahrzeug waren am Freitag um 23:24 Uhr das Resultat von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr. Der 20-jährige Unfallfahrer eines Pkw Audi war auf der K 4731 von Schernbach in Richtung Erzgrube unterwegs. Weil er zu schnell fuhr, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete schließlich an einem Baum. Durch den Aufprall wurden die beiden Mitfahrer jeweils leicht verletzt. Nach der Kollision war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Polizei geht von einem Totalschaden in Höhe von 20.000 EUR aus. Gegen den jungen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eberle, PP Pforzheim, FLZ

