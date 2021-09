Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Falsche Polizeibeamte erbeuten rund 10.000 Euro/ Nachtragsmeldung vom 09.09.2021, 08.43 Uhr

Pforzheim (ots)

Wie bereits berichtet, erbeuteten am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr Unbekannte rund 10.000 Euro in der Steubenstraße, nachdem sie sich bei einer 83-Jährigen als falsche Polizeibeamte ausgegeben hatten, um ihr Geld in Sicherheit zu bringen, weil sie Opfer eines Einbruchs werde.

Der Taxifahrer konnte mittlerweile ermittelt werden. Er wurde von den Tätern beauftragt, bei der 83-Jährigen einen Staubsauger abzuholen, in welchem die Frau das Geld versteckt hatte. Nachdem der Fahrer des Taxis zunächst an verschiedene Örtlichkeiten geschickt worden war, wurde in der Folge ein Treffpunkt im Bereich des Laubgäßchens vereinbart.

Hier übergab der Taxifahrer einem weiteren Unbekannten den Staubsauger, der sich dann zu Fuß mit dem Gerät entfernte. Bei dem Staubsauger handelt es sich um ein Gerät der Marke Vorwerk älterer Bauart.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 175 cm groß, dunkle glatte Haare, Kurzhaarschnitt, kräftige Statur und dunkelbraune Hautfarbe.

Die Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, welche

- den Unbekannten mit Staubsauger am Mittwochabend im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr im Bereich des Laubgässchens gesehen haben.

- einen Staubsauger im Bereich des Laubgässchens gefunden oder gesehen haben.

- den weiteren Fluchtweg des Unbekannten mit Staubsauger gesehen haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

