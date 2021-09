Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Kriminalpolizei ermittelt nach Hinweisen auf Exhibitionisten - Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots)

Wegen Hinweisen auf einen Exhibitionisten in Horb-Talheim ermitteln aktuell Beamte der Kriminalpolizei.

Der noch unbekannte Tatverdächtige soll sich am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, in der Forellenstraße rückseitig des Feuerwehrhauses aufgehalten und in Sichtweite zweier Mädchen sexuelle Handlungen an sich durchgeführt haben. Dabei soll er auch ein Mobiltelefon in der Hand gehalten haben. Die beiden Kinder waren den Nachmittag über mit ihren Fahrrädern die Forellenstraße auf und ab gefahren, als sie auf den Unbekannten stießen.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als ein etwa 30 bis 35 Jahre alter und circa 1,80 Meter großer Mann mit schlanker Statur und kurzen, blonden Haaren. Er sei mit einem schwarzen T-Shirt, einer langen, blauen Jeanshose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen.

Die genannte Örtlichkeit befindet sich gegenüber einem öffentlich zugänglichen Kinderspielplatz. Ob sich zum betreffenden Zeitpunkt dort weitere Kinder aufhielten, die den Unbekannten ebenso wahrgenommen haben, ist bislang nicht bekannt.

Der Kriminaldauerdienst bittet Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, sowie Eltern etwaig weiterer betroffener Kinder, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell