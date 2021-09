Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Zeugen gesucht: Betrüger versucht Geld durch angeblichen Verkauf einer Bertelsmann-Sammlung zu erbeuten

Remchingen (ots)

25.000 Euro wollte ein Unbekannter am Mittwochvormittag gegen 11.00 Uhr in der Lammstraße ergaunern, nachdem er einer 76-Jährigen angeboten hatte, ihre Lexikonsammlung von Bertelsmann zu verkaufen. Der Täter erzählte der Frau, dass die Lexikonsammlung von hohem Wert sei und bot der Frau an, diese weiter zu verkaufen. Für seine Leistungen als Verkäufer verlangte er jedoch 25.000 Euro.

Die 76-Jährige nahm daraufhin mit der Polizei Kontakt auf. Ein Vermögensschaden ist glücklicherweise nicht eingetreten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Schlank, kurze schwarze Haare, dunkler Teint und war sehr gepflegt.

Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, Tel. 07082 7912-0, in Verbindung zu setzen.

Wichtige Tipps der Polizei:

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Adresse, Vermögensverhältnisse, Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

- Lassen Sie sich auf solche Haustürgeschäfte nicht ein.

- Melden Sie Verdächtiges der Polizei oder sprechen Sie mit einem Verwandten, Bekannten oder einer Person Ihres Vertrauens darüber.

- Melden sich Betrüger am Telefon, dann legen Sie einfach auf!

Weitere Infos der Polizei-Beratung:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell