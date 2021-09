Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Illingen (ots)

Am Mittwochabend kam es auf der Kreisstraße 4510 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Gegen 21.15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer die Kreisstraße 4510 von Illingen kommend in Richtung Schützingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der 19-Jährige in einer Linkskurve, offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in eine Böschung. Hierbei wurde der 19-Jährige sowie sein 18-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Die Insassen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro.

