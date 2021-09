Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbruch in Turnhalle

Nagold (ots)

Bislang Unbekannte sind im Zeitraum von Freitag bis Montag in die Turnhalle in Nagold-Iselshausen eingebrochen.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in das im Schulweg befindliche Gebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Des Weiteren wurden Sachbeschädigungen am Dach und an Fenstern begangen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07452 9305-0 beim Polizeirevier Nagold zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell