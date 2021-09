Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Diebstahlsziel E-Fahrräder - Unbekannte dringen in Fahrradkeller ein

Bad Liebenzell (ots)

Elektrofahrräder waren offenbar das Ziel von Unbekannten, die in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Fahrradkeller in Bad Liebenzell eindrangen.

Die Täter betraten das Parkhaus beim Kurhaus und brachen die Tür des dortigen Fahrradkellers auf. Anschließend rissen sie wohl mithilfe eines Werkzeugs die an der Wand angebrachten Fahrradhalter mitsamt den daran aufgehängten E-Fahrrädern ab. Drei Fahrräder stellten die Unbekannten anscheinend zum Abtransport bereit, ließen sie jedoch schlussendlich zurück. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen sowie etwaige Geschädigte, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

