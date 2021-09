Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Tötungsdelikt, Sonderkommission Bank: Fahndung nach Zeuge

Pforzheim (ots)

(Nachtragsmeldung zu PM vom 24.08.2021 und 25.08.2021)

Im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt am 24.08.2021 in Pforzheim, Simmlerstraße, in der Nähe des dortigen Enzufers, wird ein wichtiger Zeuge dringend gesucht. Von ihm konnten zwar Lichtbilder erlangt werden, eine Identifizierung war jedoch bislang nicht möglich. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Identifizierung dieser Person führen können. Es handelt sich möglicherweise um einen kroatischen Staatsbürger im etwaigen Alter zwischen 20 und 30, der sich am Tattag in Pforzheim aufgehalten hat.

Link zu den Fahndungsfotos: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pforzheim-toetungsdelikt/

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Pforzheim, Telefonnummer: 07231/186-4444.

Michael Wenz, Pressestelle

