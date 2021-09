Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Sachbeschädigungen an Autos: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Montagmittag sind drei Kraftfahrzeuge im Bereich der Pforzheimer Südstadt beschädigt worden.

In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr wurden drei am Fahrbahnrand in der Pflügerstraße geparkte Pkw auf der Beifahrerseite zerkratzt.

Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Zeugen zur Tat oder Hinweisgeber im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen werden gebeten, mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, unter der Telefonnummer 07231 186-3311, Kontakt aufzunehmen.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell