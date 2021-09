Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Zeugen gesucht: Was ist passiert? 21-Jähriger leicht verletzt

Nagold (ots)

Leicht verletzt wurde am Montagabend ein 21-Jähriger gegen 18.25 Uhr im Meisterweg auf einem Fußweg an der Waldach. Der Mann hörte schussähnliche Geräusche und bemerkte ein Kribbeln am Oberkörper. Später stellte er zwei kleine Hautrötungen fest.

Ob der 21-Jährige möglicherweise mit einer Softair-Waffe beschossen wurde, ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Tel. 07452 9305-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell