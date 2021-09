Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Birkenfeld (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von über 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 562 am Montagabend gegen 19.10 Uhr. Ein 40-jähriger VW-Fahrer war von Pforzheim kommend in Richtung Keltern unterwegs. Da er nach links in die Straße Reihelberg einbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein 39-jähriger VW-Fahrer erkannte diese Situation wohl zu spät und fuhr auf den VW des 40-Jährigen auf.

Beide Fahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell