Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Vorrang missachtet: Motorradfahrer verletzt

Calw (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Schaden von rund 7000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Hauptstraße am Montagabend gegen 18.05 Uhr. Ein 38-jähriger Seat-Fahrer missachtete beim Linksabbiegen in die Frankestraße den Vorrang eines entgegenkommenden 17-jährigen Leichtkraftradfahrers.

Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dirk Wagner, Pressestelle

