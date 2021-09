Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Versuchter Diebstahl: Spritztour mit Lkw geht in die Hose

Mühlacker (ots)

Ein Schaden von über 30.000 Euro ist die Bilanz einer misslungenen Spritztour in der Industriestraße am Montagfrüh gegen 06.00 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich ein 28-Jähriger unerlaubt Zutritt zu einem Lkw auf einem Firmengelände. Der Mann versuchte dann mit Fahrzeug wegzufahren. Er scheiterte jedoch schon beim Rangieren des Gefährts auf dem Firmenhof und beschädigte hierbei ein Regal und ein Zugangstor einer Fabrikationshalle. Auch am Lkw entstand ein erheblicher Schaden.

Ein aufmerksamer Passant wurde auf den Krach aufmerksam und hielt schließlich den 28-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann, welcher den Lkw offensichtlich entwenden wollte, stand sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 28-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell