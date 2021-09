Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen Einbrecher in ein Haus in der Nordweststadt ein und durchsuchten einen Teil der Räumlichkeiten.

Offenbar nutzten der oder die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und gelangten im Zeitraum zwischen Samstag, 04.09.2021, 20:00 Uhr und Sonntag, 05.09.2021, 09:00 Uhr, über ein aufgehebeltes Fenster in das freistehende Wohnhaus im Deichlerweg. Im Inneren wurden einzelne Zimmer durchsucht und Schränke geöffnet. Was genau entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden beziffert wird, ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Sabine Maag, Pressestelle

