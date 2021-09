Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall nach Überholvorgang

Pforzheim (ots)

Unter alkoholischer Beeinflussung verursachte am Sonntagmorgen ein 36-Jähriger einen Unfall mit einem Linienbus.

Gegen 07:35 Uhr befuhr ein Linienbus die Hohenzollernstraße in westliche Richtung, als er an einer Bushaltestelle anhielt. Der hinter ihm befindliche Skoda-Fahrer setzte in der Folge zum Überholen an und streifte beim Wiedereinscheren die linke Seite des Busses.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord deutlichen Alkoholgeruch beim 36-jährigen Skoda-Fahrer wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille.

Der 36-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

