POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall mit knapp drei Promille

Pforzheim (ots)

Ein stark alkoholisierter 33-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Sonntagmorgen, gegen 08.10 Uhr, auf der Heinrich-Wieland-Allee auf einen an einer Ampel wartenden Motorradfahrer auf. In der Folge stürzte der 46-jährige Suzuki-Fahrer, blieb glücklicherweise aber unverletzt.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme nahmen die Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord deutlichen Alkoholgeruch beim 33-Jährigen wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille.

Der 33-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

