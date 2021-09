Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Mönsheim (ots)

Am frühen Samstagabend ist der Fahrer eines Kraftrades alleinbeteiligt mit seinem Fahrzeug verunfallt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 48-Jährige in einer Kolonne mit mehreren Motorrädern die Landesstraße 1134 aus Richtung Wurmberg kommend nach Mönsheim. Auf Höhe der Wimsheimer Straße stürzte der Mann kurz vor 18:00 Uhr wohl aufgrund eines Fahrfehlers schwer. An seinem Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

