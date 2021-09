Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Radfahrerin schwer verletzt

Loßburg (ots)

Schwerverletzt wurde am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr eine 55-jährige Radfahrerin in der Peterszeller Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog die Frau mit ihrem Rad nach rechts in die Hegisstraße ab. Aufgrund eines in der Hegisstraße fahrenden Pkw bremste sie zu stark ab und stürzte im Einmündungsbereich.

Die 55-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell